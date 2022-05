Ambra Angiolini ha rotto il silenzio dopo l’incendio divampato sul set della fiction di cui è protagonista, a Stromboli.

Stromboli è stata quasi del tutto bruciata da un incendio divampato sul set della nuova fiction che vede protagonista Ambra Angiolini. La stessa attrice è stata raggiunta dai microfoni della Repubblica, a cui avrebbe confessato in lacrime di non esser stata sul set in quel momento. “Sono qui, con la gente dell’isola a dare una mano. Sul set in quel momento non c’ero ma, le assicuro, non è stata una notte facile”, ha dichiarato l’attrice, sconvolta per quanto accaduto.

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini: l’incendio a Stromboli

In queste ore si sta cercando di capire cosa possa aver causato l’incendio che ha bruciato oltre 8 ettari di vegetazione a Stromboli, e che sarebbe esploso sul set della nuova fiction di Marco Pontecorvo con protagonista Ambra Angiolini. “Sono distrutto, devastato, angosciato. Non erano in atto riprese ma solo la preparazione per la scena da girare poco dopo. Scena che esisteva sulla sceneggiatura ed era prevista nella maniera in cui la stavamo approntando per quella giornata come da nostro ordine del giorno”, ha dichiarato il regista a La Repubblica.

La Rai ha preso le distanze dalla vicenda e intanto si stanno svolgendo le dovute verifiche per comprendere le responsabilità di quanto accaduto. “La Rai informa di non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie ‘Protezione civile’ nell’isola di Stromboli. L’attività non vede impegnati personale e mezzi dell’Azienda. La produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società ’11 Marzo‘”, ha fatto sapere la Rai con un comunicato ufficiale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG