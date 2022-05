Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono rivolti alle forze dell’ordine a causa di una donna che sarebbe stata ossessionata da loro.

Come altre celebrità anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono trovati a fare i conti con una vera e propria mitomane che non avrebbe dato loro pace con continui messaggi via social. I due avrebbero denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che avrebbero già rintracciato la persona in questione. “Adesso basta, di fronte alla sua continua violenza verbale e ossessione abbiamo finalmente rintracciato il profilo”, ha fatto sapere Clizia attraverso le sue stories, e ancora: “E sarà molto grave la pena a cui sarà sottoposta”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la mitomane

Una donna ossessionata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia avrebbe dato loro il tormento attraverso i social, e per questo i due si sono visti costretti a prendere delle contromisure, rivolgendosi alle forze dell’ordine. La donna in questione avrebbe riempito di messaggi insistenti la casella postale dei due vip e avrebbe usato diversi profili falsi per contattarli via social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono fatti conoscere e apprezzare dal pubblico tv grazie alla loro partecipazione al GF Vip 4 e oggi, con l’arrivo del piccolo Gabriele, sembrano essere più felici e uniti che mai.

