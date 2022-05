Roberto Bolle ha deciso di schierarsi apertamente dalla parte dell’Ucraina, ma le sue parole non sono piaciute a Steve La Chance.

Il coreografo Steve La Chance si è scagliato via social contro Roberto Bolle: l’ètoile ha fatto sapere infatti che non lascerà più spazio ai ballerini russi per via di quanto sta accadendo in Ucraina (a causa del conflitto intentato dal paese contro la Russia). Sulla questione si è espresso l’ex volto di Amici, che condividendo sui social le parole di Bolle ha scritto: “In Corea con la *acca creano elettricità! Con gli str***i che ci sono in Italia potremmo illuminare il mondo”.

Steve La Chance contro Roberto Bolle

Steve LaChance non ha gradito le parole spese da Roberto Bolle nel corso dell’ultimo Salone del Libro, dove l’ètoile si è apertamente schierato dalla parte dell’Ucraina nel drammatico conflitto che vede protagonista il paese e la Russia.

“Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artisti russi che non si sono dissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”, aveva fatto sapere Bolle nel corso della manifestazione. Il celebre ballerino replicherà alle parole dell’ex coreografo di Amici? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più, e molti si sono già scagliati contro Steve La Chance attraverso i social prendendo le difese di Roberto Bolle.

