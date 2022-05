Francesca De André ha postato sui social una foto scioccante dopo le violenze subite da parte dell’ex fidanzato.

Francesca De André ha confessato a Chi di aver rischiato di morire per le violenze del fidanzato e sui social ha postato una foto scioccante in cui è ritratta in ospedale con il volto tumefatto. “Appena successo ho passato tempo piena di vergogna, mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. Adesso però non è più una vergogna ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze”, ha scritto nel suo post via social.

Francesca De André: la foto shock

Francesca De André ha subito le violenze e i maltrattamenti da parte del suo ex fidanzato, che sarebbe stato denunciato dopo l’ennesimo attacco nei suoi confronti e durante il quale Francesca, svenuta, sarebbe stata soccorsa da una vicina di casa. Finora l’ex gieffina ha affermato di non aver voluto denunciare “perché lo amava”. A Chi ha inoltre confessato di aver temuto di morire e ha ammesso di aver provato vergogna per aver accettato un simile sopruso senza fare niente.

“Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi […]. Annullavo me stessa mentre ero sottoposta ad ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo”, ha dichiarato a Chi l’ex volto tv.

