L’ex colf 44enne di Gianluca Vacchi avrebbe fatto causa a Mr Enjoy per sfruttamento e vessazioni subite sul luogo di lavoro.

Una delle colf che hanno lavorato per Gianluca Vacchi nella sua villa in Sardegna, ha accusato l’imprenditore di vessazioni e sfruttamento. La donna avrebbe lavorato ininterrottamente anche 20 ore al giorno e inoltre sarebbe stata umiliata – così come altri suoi colleghi – quando non avrebbe ballato a tempo o eseguito per filo e per segno le richieste dell’imprenditore, che addirittura avrebbe minacciato i suoi dipendenti di “multarli”, detraendo loro dei soldi dalla busta paga. La notizia è stata riportata dalla Repubblica, dove si legge che, qualora i domestici non avessero rispettato le richieste avanzate dall’influencer, “si sarebbe scatenata la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”.



Gianluca Vacchi denunciato dalla colf

Nuovi guai in vista per Gianluca Vacchi: una delle ex colf del famoso volto social – da lui licenziata perché si sarebbe rifiutata di firmare un contratto di riservatezza, stando a quanto riporta Fanpage – gli avrebbe fatto causa per vessazioni e sfruttamento.

La donna avrebbe raccontato alcuni particolari agghiaccianti sul periodo da lei trascorso in casa dell’imprenditore: turni di lavoro di oltre 20 ore e umiliazioni e vessazioni qualora gli ordini di Gianluca Vacchi non fossero stati eseguiti alla lettera. L’imprenditore romperà il silenzio in merito alla questione?

