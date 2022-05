Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati visti mentre erano intenti a baciarsi.

Paola Di Benedetto e Rkomi sono la nuova coppia dell’estate? Al momento sulla questione non vi sono conferme ma una fonte ha rivelato a Amedeo Venza di aver visto i due erano intenti a baciarsi al Just Cavalli. Nessuno dei due vip ha confermato o smentito l’indiscrezione, ma sembra che effettivamente nei giorni scorsi entrambi siano stati al celebre locale di Milano (e che lo abbiano testimoniato le loro stories via social).

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto e Rkomi: il bacio

Dopo la dolorosa fine della sua storia con Federico Rossi – con cui ha confessato di aver mantenuto buoni rapporti – Paola Di Benedetto sarebbe riuscita a trovare una nuova fiamma: secondo indiscrezioni oggi al fianco della modella ci sarebbe Rkomi e i due sarebbero stati visti mentre si baciavano appassionatamente. Ora che il rumor ha preso piede sui social i due si decideranno a confermare la notizia?

Paola Di Benedetto ha preferito vivere un periodo da single dopo la rottura con Federico Rossi, con cui era da poco andata a convivere. “La nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia. Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio“, aveva dichiarato a Verissimo la Di Benedetto dopo l’addio al cantante.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG