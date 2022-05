Giulia De Lellis ha confessato ai fan quali sarebbero le sue condizioni di salute dopo i problemi accusati nei giorni scorsi.

Oltre ai problemi avuti a causa della sua positività al Coronavirus, Giulia De Lellis ha confessato ai fan dei social che avrebbe accusato tosse, mal di gola e perdita di voce e, per questo, si sarebbe recata da un medico. L’influencer ha in seguito tranquillizzato i suoi fan e specificato che starebbe assumendo dei farmaci per cercare di guarire al più presto. A causa dei suoi problemi di salute la fidanzata di Carlo Gussali Beretta ha dovuto rinunciare a prendere parte al concerto di Vasco Rossi e a quello di Dua Lipa.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: i problemi di salute

Giulia De Lellis non manca mai di aggiornare i fan sulla sua quotidianità e sulle sue condizioni di salute, e si dà il caso che l’ultimo periodo non sia stato semplice per l’influencer, che si è trovata a fare i conti con alcuni problemi di salute. Fortunatamente tutto si starebbe risolvendo per il meglio per la De Lellis, che però avrebbe bisogno di alcuni giorni di riposo (e, per questo, non sarà presente ai concerti di Vasco Rossi e di Dua Lipa come da lei stesso preannunciato).

Tutto sembra scorrere liscio per lei anche dal punto di vista sentimentale: lei e Carlo Beretta sembrano essere più uniti e felici che mai e in tanti si chiedono se un giorno i due si decideranno a convolare a nozze. Al momento sulla questione tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG