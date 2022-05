Durante il Gran Premio di Monaco, Briatore si è fatto scattare un selfie con le sue ex più famose: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum.

Flavio Briatore ha “riunito” le sue storiche ex per un selfie rapidamente diventato virale in rete: nell’immagine si vede l’imprenditore in compagnia di Elisabetta Gregoraci (madre di suo figlio Nathan Falco), Heidi Klum (madre di sua figlia Leni, adottata poi da Seal), e Naomi Campbell.

Flavio Briatore insieme alle sue ex: la foto

In uno scatto rapidamente diventato virale in rete sono ritratti Flavio Briatore e le sue storiche ex, Elisabetta Gregoraci e le modelle Naomi Campbell e Heidi Klum. A quanto pare l’imprenditore è riuscito a mantenere un ottimo rapporto con tutte e tre le sue ex partner che, a giudicare dall’immagine, sarebbero in buoni rapporti. Lo scatto è stato commentato dalla stessa Campbell – da poco diventata mamma – che sui social ha scritto: “Giornata meravigliosa”. In tanti tra fan, amici e colleghi delle tre celebrità hanno lasciato i loro commenti entusiastici nella didascalia alla foto, e per finire Selvaggia Lucarelli ha ironizzato sull’immagine facendo un paragone con quello che sta succedendo i Virginia tra Johnny Depp e Amber Heard (protagonisti di un controverso processo).

“Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio”, ha scritto la giornalista.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG