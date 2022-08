Georgina Rodriguez ha voluto regalarsi un nuovo tatuaggio, che ha dedicato al bambino che lei e Ronaldo hanno perso ad aprile.

Georgina Rodriguez si è recata dal suo tatuatore di fiducia per farsi realizzare un nuovo tatuaggio dedicato al bambino che lei e Ronaldo hanno perso lo scorso aprile. La modella ha scelto un disegno che raffigura due angioletti, che rappresenterebbero la figlia Esmeralda e il piccolo che non ce l’ha fatta. “Sulla pelle, nell’anima e nel cuore”, ha scritto Georgina nelle sue stories mostrando ai fan il suo nuovo tattoo.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez: il tatuaggio dedicato al figlio morto

Lo scorso aprile la vita di Georgina Rodriguez e di Cristiano Ronaldo ha subito un tremendo scossone: uno dei due gemelli di cui la modella era in attesa non è sopravvissuto al parto. In seguito al dramma lei e Ronaldo si sono chiusi nel massimo riserbo, ma hanno ringraziato pubblicamente i loro fan per l’ondata di calore ricevuta a seguito della loro perdita. Georgina ha voluto dedicare il suo ultimo tatuaggio proprio al bambino che non ce l’ha fatta, e che ovviamente non dimenticherà mai. “Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento difficile. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre”, aveva fatto sapere la coppia con un comunicato diffuso via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG