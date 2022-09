Dopo esser stata travolta da una bufera per le sue frasi shock sugli anziani, Giulia Torelli ha deciso di scusarsi pubblicamente.

Giulia Torelli nei giorni scorsi è finita nell’occhio del ciclone dopo aver affermato che secondo lei gli anziani non dovrebbero votare. A seguire l’influencer ha deciso di scusarsi pubblicamente e nelle sue stories ha dichiarato: “Mi dispiace perché ho detto cose discriminatorie, inopportune, offensive, e mi dispiace veramente perché non lo penso e specialmente con quell’aggressività. Erano provocazioni sciocche (…) sono passate come cose in cui credo, e non è vero”, e ancora: “Ero delusa dal risultato dalle elezioni e ho cercato un colpevole con i pochi mezzi che ho (…) sono impulsiva e troppo spesso agisco senza riflettere (…) Ha ragione chi ha detto che non so usare questo mezzo in modo intelligente”.

Giulia Torelli: le scuse dopo le frasi shock

Giulia Torelli ha ripensato a quanto da lei affermato nei giorni scorsi attraverso i social e ha deciso di scusarsi pubblicamente, specificando anche di non credere nelle frase discriminatorie e offensive da lei fatte contro gli anziani. A causa del polverone scatenato dalle sue dichiarazioni (su cui era intervenuta anche Selvaggia Lucarelli) l’influencer ha confessato di aver ricevuto insulti e minacce indirizzate non solo verso di lei, ma anche verso la sua manager, i suoi amici e i suoi familiari.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi ora che Giulia Torelli si è scusata pubblicamente e soprattutto se Selvaggia Lucarelli – una delle prime ad attaccarla in merito alla questione – commenterà il suo messaggio di scuse.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG