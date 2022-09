L’influencer Giulia Torelli è finita nell’occhio del ciclone dopo che, nelle scorse ore, ha affermato che secondo lei gli anziani non dovrebbero votare.

Si è scatenata una polemica in rete contro Giulia Torelli, influencer milanese che nelle scorse ore si è sfogata via social per i risultati delle elezioni politiche e ha affermato che, secondo lei, dopo una certa soglia d’età non bisognerebbe poter votare. “Perché i vecchi hanno diritto di voto? L’hanno già esercitato nella loro lunga vita, basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al Tg, non hanno idea, non sanno neanche loro quello che stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, devono stare chiusi in casa”, ha dichiarato l’influencer attirandosi contro una valanga di critiche.

Giulia Torelli: la bufera per il voto

In tanti sui social si sono scagliati contro Giulia Torelli che, nelle scorse ore, ha affermato tramite stories che secondo lei gli anziani non dovrebbero votare (“i vecchi sono completamente rincoglioniti, in giro ancora con le mascherine con la bocca, sono passati tre anni, non hanno ancora capito che non serve a niente. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita”, ha detto).

In queste ore in molti hanno condannato quanto da lei affermato, e tra questi vi è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: “Vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica.(…) E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa.” L’influencer replicherà alla bufera che si è scatenata contro di lei?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG