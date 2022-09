Belen Rodriguez ha risposto ad alcune domande dei fan e ha scagliato una frecciatina a chi l’ha stuzzicata in merito ad Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del GF Vip 7 e più volte nei giorni scorsi si è parlato di lui e della sua celebre ex, Belen Rodriguez. In queste ore la stessa showgirl è stata stuzzicata da un fan, che le ha scritto un messaggio provocatorio sul padre di sua figlia Luna Marì: “Cerca di non innamorarti del parrucchiere che hai già dato”, ha scritto l’utente, a cui la showgirl ha risposto sarcastica: “Ci ho già provato, nulla da fare. Non mi vuole”.

Belen Rodriguez: la replica a un fan che la stuzzica per Antonino

La storia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è naufragata ormai da un anno ma, con la partecipazione dello spezzino al GF Vip, è tornata sulla bocca di tutti. La showgirl in queste ore ha preferito non dare adito alla cosa e ha risposto per le rime a un utente che ha provato a stuzzicarla in merito al rapporto col padre di sua figlia.

Nel frattempo, nella casa del GF Vip, Antonino ha riservato parole al miele nei confronti della sua ex che, secondo lui, avrebbe il merito di aver fatto funzionare le cose nonostante abbiano deciso di lasciarsi appena 2 mesi dopo la nascita della loro bambina. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se Belen tornerà a parlare di Antonino ora che lui è concorrente del reality show condotto da Signorini.

