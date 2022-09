Giulia Salemi ha confessato a Chi alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo amore per Pierpaolo Pretelli.

Da due anni a questa parte Giulia Salemi fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli, e la storia tra i due procede a gonfie vele. Oltre all’avventura del GF Vip Party potrebbero quindi esserci presto novità per l’influencer italopersiana, che non ha fatto segreto di desiderare presto un figlio insieme al suo fidanzato. “Ci piacerebbe, magari tra qualche mese”, ha dichiarato a Chi.

Giulia Salemi: il desiderio di un figlio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno ormai coppia fissa da diversi anni e in tanti tra i loro fan si chiedono quando i due si decideranno finalmente ad allargare la famiglia. Pierpaolo è già padre di un bambino, il piccolo Leo, nato dalla sua precedente storia d’amore con Ariadna Romero.

Oggi anche Giulia ha uno splendido rapporto con il figlio del suo compagno e, nonostante le iniziali polemiche, sembra che anche i genitori di Pierpaolo si siano adattati alla sua presenza in famiglia. In tanti tra i suoi fan si chiedono quando lei e l’ex velino si decideranno ad avere un figlio loro ma al momento sulla questione tutto tace e Giulia Salemi si è limitata a far sapere che senza dubbio un figlio le piacerebbe. Lei e Pierpaolo daranno presto il lieto annuncio ai fan?

