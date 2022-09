Attraverso i social Cristian e Chanel Totti hanno condiviso i loro messaggi d’auguri al padre, Francesco Totti.

Mentre il caos mediatico attorno alla sua separazione da Ilary continua a destare scalpore, Francesco Totti ha compiuto 46 anni e per lui si tratta del primo compleanno senza la famiglia attorno. I suoi due figli maggiori, Cristian e Chanel, hanno postato comunque dei messaggi sui social che l’ex campione ha subito condiviso su suoi canali ufficiali. “Auguri vita, ti amo da morire“, ha scritto suo figlio, mentre la sorella minore ha aggiunto: “Auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo”.

Francesco Totti: gli auguri dei figli sui social

Francesco Totti ha spento 46 candeline e i suoi figli, Chanel e Cristian, non hanno mancato di fargli sentire tutto il loro affetto nonostante l’ultimo periodo per loro non sia stato decisamente facile. Il calciatore ha da poco rilasciato un’intervista al veleno sul conto di quella che ormai è la sua ex moglie, Ilary Blasi, e secondo indiscrezioni sarebbe pentito per il clamore generato dalle sue dichiarazioni (e per cui i figli, volenti o nolenti, avranno vissuto delle ripercussioni).

Ilary Blasi dal canto suo ha deciso di chiudersi nel massimo riserbo e non ha rilasciato dichiarazioni, e a suo dire lo avrebbe fatto proprio per proteggere i suoi tre bambini.

