Attraverso i social Selvaggia Roma ha condiviso un lungo sfogo dopo aver perso quella che sarebbe stata la sua prima figlia.

Selvaggia Roma aveva da poco annunciato di essere incinta della sua prima figlia quando alcuni giorni fa ha appreso con sgomento, durante un controllo di routine, che il cuore della sua bambina avesse smesso di battere. Nelle scorse ore l’influencer ha scritto un lungo post per sfogarsi dopo la sua tragica perdita: “Cercare di accelerare le cose, spingere la donna a saltare le tappe, non risolve il problema più rapidamente. Anzi. Le emozioni ignorate o negate restano lì, in sospeso, a pesare sul cuore che non ha avuto modo di sfogarle e rielaborarle. Dar voce al dolore. Cara Mia, sei nei nostri cuori. Mamma e Papà”.

Selvaggia Roma: lo sfogo per la figlia persa

Selvaggia Roma sta affrontando un momento particolarmente difficile e doloroso: solo alcuni giorni fa infatti ha scoperto di aver perso la sua bambina, la prima figlia concepita insieme al fidanzato Luca Teti. Sui social l’influencer ed ex gieffina ha affidato a una story una sua riflessione su quanto i tempi odierni siano impietosi verso le donne che, come lei, stanno vivendo un dramma simile. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà e il loro supporto a Selvaggia, che da poco aveva annunciato con gioia la sua gravidanza.

