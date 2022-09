Di ritorno all’Hotel Parco dei Principi di Roma, che è anche sede del comitato elettorale di Fdi, Renato Zero si è lasciato andare ad un duro sfogo.

Visibilmente infastidito dalla presenza dei giornalisti difronte all’hotel in cui alloggiava (dopo un suo concerto a Roma) Renato Zero si è sfogato contro la folla e le sue affermazioni sono presto diventate virali. “Manco più in albergo si va, è regime questo, è regime, s**onzi, votate la m**da che siete”, si sente dire al cantante nel video che è presto rimbalzato sui social. L’albergo in cui alloggiava Renato Zero è l’Hotel Parco dei Principi, che è anche comitato di Fratelli D’Italia.

Renato Zero è tornato a tuonare contro Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia dopo essere tornato al suo albergo a Roma ed essersi esibito nella sua terza data al Circo Massimo di Roma per il suo tour Zerosettanta. Già nei giorni scorsi il celebre volto della musica italiana aveva espresso il suo parere contrario alla vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche e aveva affermato di rimpiangere la presenza di Draghi al Governo.

“C’era bisogno di andare al voto così in fretta? Stavamo così bene con Draghi! Poteva finire il suo mandato”, aveva affermato a margine di una conferenza stampa dedicata al suo ultimo tour (e riportata dall’Ansa). Come lui nelle scorse ore molti volti della musica e della cultura italiana si sono espressi sulla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni (da Damiano David dei Maneskin a Vanessa Incontrada).

