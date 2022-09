Luca Argentero e Cristina Marino saranno presto genitori per la seconda volta e l’attore è tornato a ribadire tutto il suo amore per sua moglie.

Luca Argentero è più felice e innamorato che mai accanto alla sua Cristina Marino e a Verissimo è tornato a parlare del suo grande amore per l’attrice che presto lo renderà padre per la seconda volta. “Con lei il per sempre’ non mi fa paura”, ha affermato l’attore, e ancora: “E’ una ragazza incredibile, splendida, piena di energie, di voglia di fare, una mamma indescrivibile. Sono molto fortunato”.

Luca Argentero

Luca Argentero: la confessione sull’amore per Cristina Marino

Dopo la nascita della piccola Nina Speranza e le nozze celebrate nel 2021, Luca Argentero e Cristina Marino hanno da poco annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. I due non hanno ancora confessato se si tratterà di un maschio o di una femmina, ma hanno comunque condiviso la loro gioia con i fan. La coppia non aveva fatto segreto di voler al più presto allargare la famiglia e donare un fratello alla piccola Nina Speranza.

“Sono in una bellissima fase della mia vita, sto per diventare papà per la seconda volta, quindi va benissimo”, ha confessato a Verissimo Luca Argentero, che ha sottolineato anche come l’unica cosa che gli interessi sia trascorrere il suo tempo insieme alla sua famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG