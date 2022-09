Da un paio di mesi Elodie frequenta Andrea Iannone e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla loro liaison.

Elodie fa coppia fissa con Andrea Iannone da un paio di mesi e a Verissimo è stata la stessa cantante a svelare cosa l’avrebbe attratta del pilota, ex fidanzato di Belen Rodriguez. “Di un uomo mi attrae la genuinità, e Andrea è così”, ha dichiarato Elodie, che sembra aver ritrovato la serenità dopo la sua separazione da Marracash.

Elodie

Elodie: la storia con Andrea Iannone

Elodie ha deciso di non nascondersi più ed è uscita allo scoperto con Andrea Iannone, con cui ha trascorso le vacanze estive in Sardegna. I due si frequentano solo da un paio di mesi e la cantante ha svelato che si starebbero conoscendo pian piano.

Dopo la rottura da Marracash Elodie ha frequentato il manager di Armani Davide Rossi, ma con lui aveva preferito non ufficializzare la liaison. Oggi invece la cantante sembra aver trovato per la prima volta un equilibrio dopo la rottura da Marracash, che ha definito come l’uomo “che ha amato di più in vita sua”. In tanti si chiedono se tra i due in futuro ci saranno nuovi sviluppi, ma per adesso la cantante sembra intenzionata a godersi questa nuova storia d’amore alla luce del sole.

