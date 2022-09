Inaspettatamente al GF Vip Antonino Spinalbese ha lodato il comportamento avuto dalla sua ex, Belen Rodriguez, nei suoi confronti.

Al GF Vip Antonino Spinalbese ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Belen Rodriguez, naufragata 2 mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì. Inaspettatamente lo spezzino ha riservato parole gentili nei confronti della sua celebre ex che, secondo lui, sarebbe stata capace di mantenere con lui un buon rapporto nonostante avessero deciso di vivere vite separate.

“È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”, ha dichiarato Antonino agli altri concorrenti del reality show.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: le parole su Belen

Antonino Spinalbese ha sorpreso tutti riservando parole gentili nei confronti della sua ex, Belen Rodriguez, con cui condivide l’amore per la figlia Luna Marì. La storia tra i due è finita appena 2 mesi dopo la nascita della bambina e, ovviamente, si è trattato di un periodo molto delicato per entrambi.

Dopo l’addio a Antonino, Belen è tornata a frequentare il suo ex marito, Stefano De Martino, e a quanto pare Antonino augura ai due tutto il meglio (anche per il bene dei loro figli, Santiago e la piccola Luna, rimasta a vivere con la madre). Belen non ha commentato le parole di Spinalbese sul suo conto e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

