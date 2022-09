Il cantante Damiano David ha commentato la notizia della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche.

Come altri artisti del panorama italiano anche Damiano David, frontman dei Maneskin, nelle ultime ore ha commentato la notizia della vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche. Il cantante ha postato sui social la prima pagina di Repubblica (il cui titolo recita “Giorgia Meloni si prende l’Italia“) e ha scritto: “Oggi è un giorno triste per il mio paese”. In tanti, tra i fan dei social, hanno dato prova di essere d’accordo con lui attraverso i loro commenti.

Come altri artisti del mondo dello spettacolo e della cultura italiana anche Damiano David ha espresso il suo disappunto per la vittoria della leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, alle elezioni politiche del 25 settembre. Nei mesi scorsi in tanti si erano espressi contro la leader politica, compresi Elodie, Vanessa Incontrada e non ultima Chiara Ferragni. Giorgia Meloni non ha commentato i pareri negativi sul suo conto e, nelle ultime ore, ha gioito per la vittoria.

Il post condiviso da Damiano David sui social intanto ha fatto il pieno di like e molte tra le persone a lui vicine (compresa la fidanzata Giorgia Soleri) hanno dato prova di essere d’accordo con lui.

