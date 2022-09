Vanessa Incontrada ha confessato i motivi per cui di sicuro non voterà per Giorgia Meloni alle elezioni politiche.

Vanessa Incontrada si è confessata al Corriere della Sera e non ha mancato di dire la sua anche sulla politica, riservando alcune bordate contro Giorgia Meloni. “Mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica”, ha dichiarato l’attrice spagnola, e ancora: “La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920″.

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni

Anche Vanessa Incontrada si è unita al coro di donne che, nelle ultime settimane, si sono espresse contro Giorgia Meloni (tra loro anche Elodie, Chiara Ferragni e tante altre). L’attrice spagnola ha detto la sua sulla politica attuale al Corriere della Sera, dove per altro ha riservato un intimo pensiero anche a tre dei volti tv con cui si è trovata spesso a collaborare nell’ultimo periodo, uno su tutti il suo storico amico Claudio Bisio.

“Il mio Claudio è proprio un marito mancato. Ci sono cresciuta con lui, tutto quello che so l’ho imparato da lui, abbiamo un rapporto molto intenso, abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme. Professionalmente ha una capacità unica di ascolto — è un dono, mica si impara —, sa essere sempre attento a quello che uno dice, è da lì che arrivano le sue battute. È un improvvisatore nato“, ha dichiarato l’attrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG