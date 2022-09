Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez non avrebbe preso bene la notizia di una liaison sbocciata tra Elodie e il suo ex, Andrea Iannone.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone si è conclusa in un nulla di fatto nel 2019, quando la showgirl è tornata tra le braccia del suo ex marito, Stefano De Martino. Adesso sembra che il pilota stia vivendo una liaison con Elodie, e la notizia – che è stata praticamente confermata dalla cantante – ha presto fatto il giro della rete. Secondo alcune fonti riportate da Deianira Marzano Belen Rodriguez, amica e ammiratrice della cantante, non avrebbe preso bene la questione.

Elodie e Iannone insieme: la reazione di Belen

Nonostante oggi Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia del suo ex marito, Stefano De Martino, secondo i rumor in circolazione non avrebbe preso bene la notizia di una liaison tra Elodie e il suo celebre ex, il pilota Andrea Iannone. La notizia non è stata confermata né smentita dalla showgirl, ma sembra che in molti abbiano notato un’improvvisa riduzione dei suoi like alle foto di Elodie, di cui prima si sarebbe considerata amica. Belen romperà il silenzio sulla questione? Per adesso Elodie si è limitata a dire (a Vanity Fair) che Iannone le piaccia, e in tanti sono in attesa di sapere che piega prenderanno le cose tra i due.

