Elodie e Andrea Iannone sono una coppia? Sulla questione al momento non vi sono conferme ma i due, durante l’estate, sono stati avvistati insieme in Sardegna (con loro era presente anche una piccola compagnia di amici in comune). La cantante, interrogata a tal proposito da Vanity Fair, non ha smentito la frequentazione con il pilota: “È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, ha affermato.

Elodie e Iannone insieme: la conferma

Elodie ha ammesso di avere in atto una frequentazione con Andrea Iannone, il pilota che – con tutte le probabilità – ha conosciuto durante le vacanze estive in Sardegna, dove i due sono stati avvistati più volte in compagnia del loro gruppo di amici (tra i quali era presente anche Diletta Leotta). Per il momento non è dato sapere se i due siano una coppia e da poco Elodie ha archiviato la fine della sua storia con Marracash, che ha comunque definito come l’uomo che avrebbe amato di più in vita sua. Per alcuni mesi la cantante è stata avvistata anche in compagnia del manager di Armani Davide Rossi, ma la storia tra i due si sarebbe conclusa in un nulla di fatto.

