Eliana Michelazzo ha detto la sua in merito alla presunta partecipazione della showgirl Pamela Prati al GF Vip 7.

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Pamela Prati tornerà al GF Vip in qualità di concorrente, a tre anni dallo scandalo Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo, ex amica e manager della showgirl, è stata interrogata dai fan in merito alla questione e ha preso le distanze dalla vicenda affermando: “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti”.

Pamela Prati

Pamela Prati al GF Vip: la reazione di Eliana Michelazzo

A quanto pare le acredini tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati non si sono placate dopo lo scandalo di Mark Caltagirone e infatti l’ex manager della showgirl ha preferito non dire apertamente la sua in merito alla partecipazione dell’ex stella del Bagaglino al GF Vip.

Per Pamela Prati si tratterebbe di un “ritorno” nella casa più spiata d’Italia, dove la prima volta è stata squalificata per via di alcuni comportamenti vietati dal regolamento (a causa dei suoi presunti attacchi di claustrofobia). I fan non vedono l’ora di sapere se davvero sarà tra i concorrenti del programma e se, soprattutto, emergeranno ulteriori particolari sullo scandalo di cui è stata protagonista 3 anni fa, e che le è costato un progressivo allontanamento dalla tv.

