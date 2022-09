Alex Belli ha criticato alcune affermazioni fatte da Orietta Berti, che sarà la nuova opinionista del GF Vip.

In una delle sue ultime interviste a Tv Sorrisi e Canzoni in vista della sua partecipazione al GF Vip 7 in qualità di opinionista, Orietta Berti ha dichiarato di essere preoccupata nel poter sbagliare i nomi dei concorrenti. La frase in questione è stata commentata via Twitter dall’ex concorrente del reality show Alex Belli, che ha dichiarato: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”.

Alex Belli

Alex Belli contro Orietta Berti: i motivi

A quanto pare Alex Belli non nutre particolare simpatia verso Orietta Berti, che sarà la nuova opinionista del GF Vip 7. L’attore ha infatti insultato la cantante per via dell’età e di alcune dichiarazioni fatte a Tv Sorrisi e Canzoni, e in tanti si chiedono se la Berti replicherà alle sue parole nelle prossime settimane. La scelta della produzione del reality show di affidarle il ruolo di opinionista negli scorsi mesi è stata criticata anche da Clarissa Selassié, che sperava di poter ottenere lo stesso ruolo all’interno del programma.

