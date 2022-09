Alessandro Cecchi Paone ha svelato alcuni retroscena sulla sua liaison con Simone, il fidanzato di 34 anni più giovane di lui.

Durante le sue vacanze estive Alessandro Cecchi Paone è stato avvistato per la prima volta in comapgnia di Simone, un ragazzo di 26 anni che lavora nell’azienda agricola di famiglia e che lui stesso ha rivelato avrebbe conosciuto tramite Instagram. Prima della liaison con Cecchi Paone, Simone era fidanzato con una ragazza e quella tra lui e il conduttore sarebbe la sua prima storia con un uomo.

“Non c’entra niente con il nostro mondo e ha appena iniziato questo percorso di presa di coscienza della sua dimensione gay quindi bisogna proteggerlo. Questo è il ruolo del compagno più grande sia nelle coppie etero che in quelle gay”, ha confessato Cecchi Paone a Fanpage.

Alessandro Cecchi Paone: la confessione sul fidanzato

Da alcuni mesi a questa parte Alessandro Cecchi Paone sembra aver ritrovato la serenità accanto a un ragazzo di soli 26 anni di nome Simone. Il conduttore sta cercando di proteggere la privacy della loro storia, ma a Fanpage ha confessato alcuni retroscena sul loro primo incontro:

“Mi ha cercato lui su Instagram qualche mese fa. Ci saremmo dovuti vedere in una città intermedia tra Roma e il posto in cui vive lui, che per il momento tengo riservato. Mi erano piaciute le sue foto, quello che scriveva su Instagram e abbiamo deciso di conoscerci”, ha dichiarato il conduttore che, al momento, preferisce non sbilanciarsi su una storia tanto recente.

