Prima di occuparsi di MasterChef insieme a Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri ha lavorato a lungo all’interno del cooking show al fianco di Joe Bastianich e Carlo Cracco. Per la prima volta il celebre chef ha svelato di aver avuto un’accesa lite con quest’ultimo per via dei loro temperamenti fin troppo simili. “Eravamo tre galli in un pollaio”, ha confessato a Gente, e ancora: “(Con Cracco) Sembrava sempre di stare su un filo tirato. Non abbiamo mai litigato se non un una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole. Ma dopo quindici minuti di casino totale, tutto è tornato ad essere come se non fosse mai successo niente”.

Bruno Barbieri: la lite con Carlo Cracco

Per la prima volta Bruno Barbieri ha svelato che lui e Carlo Cracco avrebbero avuto una lite durante la loro esperienza insieme a MasterChef. Barbieri, unico rimasto della vecchia formazione di giudici, ha anche affermato che lui, Cracco e Bastianich avrebbero avuto caratteri troppo simili e autoritari per poter lavorare insieme. Nonostante questo lo chef avrebbe degli ottimi ricordi di come si svolsero le edizioni condotte insieme ai suoi ex colleghi e oggi è riuscito a trovare una nuova affinità anche con Locatelli e Cannavacciuolo.

“Sono stato nel ristorante di Antonino e quel giorno hanno cucinato per me lui e proprio Locatelli. A un certo punto mi sono anche preoccupato del conto. Mi sono detto: se qui mi fanno pagare sono rovinato… Ecco, loro sono bravi bravi. Per me Antonino oggi vale tre stelle, ha una marcia in più”, ha dichiarato.

