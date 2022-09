Attraverso i social Emma Marrone ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato il loro amore dopo la morte del padre.

Emma Marrone sta facendo i conti con una delle perdite più dolorose della sua vita: il padre della cantante, Rosario Marrone, si è spento nelle scorse ore a soli 66 anni. La cantante in queste ore ha rotto il silenzio via Twitter per ringraziare i suoi fan per l’ondata di calore ricevuta in queste ore. “Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”, ha scritto Emma in riferimento a sé e alla sua famiglia.

Emma Marrone

Emma Marrone: le prime parole dopo la morte del padre

Emma Marrone sta affrontando il dolore per la scomparsa di suo padre Rosario, scomparso improvvisamente (e per cause ancora ignote) a 66 anni. La cantante aveva annunciato il lutto nelle scorse ore, postando sui social un commovente messaggio dedicato al genitore, che con lei ha sempre condiviso l’amore per la musica. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto la cantante nel suo post.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore. Tra questi vi è stato il suo ex, Stefano De Martino, e anche Marco Bocci, Elisa, Giulia Pauselli e molti altri.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG