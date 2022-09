Una volta rientrati dalle ferie Totti e Ilary si sono ritrovati a vivere sotto lo stesso tetto in attesa che gli avvocati stabiliscano come dovranno comportarsi.

Nonostante si vociferi che da oltre 1 anno abitino come separati in casa, Totti e Ilary Blasi – secondo il Corriere – starebbero condividendo la loro casa all’Eur in attesa che il loro divorzio sia effettivo. La casa probabilmente resterà ai figli mentre i due, che dovranno cercarsi delle nuove case, si alterneranno per far loro visita.

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo sotto lo stesso tetto

Dopo l’annuncio di addio e i numerosi gossip che si sono intercorsi durante l’estate, Ilary Blasi e Francesco Totti si sarebbero ritrovati loro malgrado a condividere di nuovo lo stesso tetto del loro lussuoso appartamento (dotato di 24 stanze) all’Eur.

Sembra che l’ex coppia d’oro di Roma dovrà attendere che il divorzio sia effettivo prima di lasciare il tetto coniugale e ovviamente già circolano rumor in merito ai loro figli. Si vocifera infatti che Ilary Blasi intende trasferirsi a Milano e portare con sé Cristian, Chanel e Isabel. Nel caso le cose andassero veramente così è possibile che la conduttrice incontrerà le resistenze dell’ex marito e che l’accordo di divorzio non avvenga in maniera pacifica come molti hanno ipotizzato nei giorni scorsi. Per saperne di più non resta che attendere ulteriori indiscrezioni e al momento i due si sono chiusi nel massimo riserbo.

