L’influencer Chiara Ferragni è tornata a sedurre i suoi fan dei social con una campagna a dir poco bollente.

Chiara Ferragni è volata a Roma per una campagna di un noto brand di biancheria intima di cui lei è testimonial. Per l’occasione la moglie di Fedez ha indossato un seducente completino intimo in pizzo semitrasparente e si è lasciata fotografare in lingerie su una terrazza nel cuore di Roma. La sua foto ha fatto il pieno di like sui social, dove in tanti hanno lodato la sua straordinaria forma fisica.

Chiara Ferragni in lingerie: le foto a Roma

Chiara Ferragni ha sedotto i fan dei social con alcuni scatti in lingerie realizzati in un hotel di lusso nel cuore di Roma. L’influencer pochi giorni fa ha festeggiato il suo quarto anniversario di matrimonio col marito Fedez, che quest’anno ha sostenuto durante la battaglia contro la malattia.

Proprio il rapper le ha dedicato un romantico messaggio per ringraziarla di tutto ciò che aveva fatto per lui e in tanti tra i fan si erano commossi difronte alle sue parole. I due il prossimo anno si trasferiranno in una casa più grande pronta ad accoglierli insieme ai figli Leone e Vittoria.

