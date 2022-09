In vista della nuova edizione di UeD Armando Incarnato ha deciso di stupire i suoi fan con un look che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Armando Incarnato si è mostrato via social dopo essersi recato dal suo hair stylist di fiducia e ha lasciato i suoi fan a bocca aperta mostrando il suo nuovo colore di capelli. Lo storico volto di uomini e donne li ha fatti tagliare e decolorare, fino ad ottenere una chioma totalmente bianca. Senza dubbio del suo cambiamento si parlerà anche a Uomini e Donne, di cui Armando è uno dei protagonisti più in vista.

Armando Incarnato con i capelli bianchi

In vista della nuova edizione di Uomini e Donne Armando Incarnato ha deciso di fare un “colpo di testa” e sui social si è mostrato con il suo nuovo look “total white”. Lo storico cavaliere di U&D ha fatto decolorare i suoi capelli per avere una chioma bianco-argento e sui social ha fatto il pieno di like e stupito molti dei suoi fan.

Il suo nuovo look lo aiuterà a trovare l’amore a Uomini e Donne? In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più e sperano che questa nuova edizione del dating show si riveli più fortunata delle precedenti per Armando.

