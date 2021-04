Armando Incarnato assente da Uomini e Donne: perché?

Durante questa settimana che sta andando a concludersi, gli appassionati di Uomini e Donne avranno sicuramente notato una certa assenza. Non parliamo di Tina Cipollari che, dopo un periodo di stand-by dal programma di Maria de Filippi, è ricomparsa spiegando che in questo periodo è indaffarata per un trasloco in corso. Ad essere assente in questi giorni è Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che da anni è un caposaldo nel parterre degli over.

Cosa sta succedendo? Perché Armando non c’è più da un paio di registrazioni? I social che seguono passo passo tutti i movimenti all’interno hanno lanciato le ipotesi più disparate, una in particolare riguarda una motivazione che sarebbe risalente ad un impegno lavorativo.

Spieghiamo meglio: Armando tempo fa aveva partecipato in alcune serie girate nella città partenopea, una di queste è Gomorra. Nella quarta stagione ha fatto una comparsa nei panni di una guardia del corpo. Il cavaliere aveva annunciato che sarebbe tornato ad interpretare un ruolo all’interno della serie per l’ultima stagione.

A questo va aggiunto che le riprese della quinta stagione di Gomorra sono in corso a Napoli e si dovrebbero concludere entro la fine di questo mese. Dunque facendo dei conti con le registrazioni di Uomini e Donne (probabilmente risalenti a circa 10/15 giorni fa), è possibile che Armando possa essersi assentato proprio per l’impegno parallelo al programma di Canale 5.

Sul suo profilo Instagram di 195.000 followers pochi indizi, molte stories ma non inerenti agli impegni di questi giorni. A questo punto l’assenza di Armando diventa un giallo, cosa bolle in pentola?