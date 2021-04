Gossip: tutte le notizie del 24 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 24 aprile 2021

Massimiliano Mollicone, tronista di ‘Uomini e Donne’, ha rivelato, al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, di essere molto interessato alle sue tre corteggiatrici, Eugenia Rigotti, Vanessa Spoto e Federica Zangla:

Davanti a me ho tre ragazze davvero brave, belle e intelligenti e mi interessano molto. Sto cercando anch’io di capire meglio cosa provo nei loro confronti. Non voglio confondere un’attrazione estetica per altro, o un’intesa con un rapporto che magari potrebbe sfociare solo nella direzione di un’amicizia. Per chiarirmi le idee ho iniziato a sbilanciarmi come accaduto con il bacio tra me e Vanessa. Credo che sia questo il modo per trovare delle risposte.