Milva è morta: l’appello di Cristiano Malgioglio a Maria De Filippi

Ieri, si è spenta, all’età di 81 anni, nella sua abitazione milanese, Milva, una delle voci più belle della musica leggera italiana. Cristiano Malgioglio, che è stato autore di alcune canzoni di successo della raffinata interprete, ha ricordato l’amica sui social:

Non avrei mai voluto pubblicare questa foto… ma volevo ricordare #così in tutta la sua bellezza ed eleganza. Oggi il mio cuor è rotto. Ci lascia la più grande Artista del nostro Paese . Che emozione quando abbiamo interpretato insieme ‘Amica’ di @robertocarlosoficial . Amica stupenda ma soprattutto ARTISTA UNICA. SARAI SEMPRE IMMENSA COME LA TUA MERAVIGLIOSA VOCE. @milva the best

Il cantautore siciliano, contattato dall’agenza di stampa Adnkronos, ha lanciato un appello a Maria De Filippi affinché possa rendere omaggio alla collega in una delle prossime puntate del serale di ‘Amici 20’:

Qualche anno fa feci uno speciale per un programma di Rai1 in cui raccontavo la sua grandezza e dicevo che lei cantava in 8 lingue. Lei mi chiamò, aveva già una voce molto debole: ‘Ricordati che io non canto in 8 lingue ma in 9’. Capite? Cantava in 9 lingue. Ed era un’interprete che oggi piangeranno a ogni latitudine. Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad ‘Amici’, in una delle prossime puntate, non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?