Addio a Milva, Iva Zanicchi: “Quando stavo malissimo per il Covid, mi ha mandato messaggi bellissimi”

Iva Zanicchi, intervistata dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos’, ha un ricordo molto commosso dell’amica Milva, scomparsa ad 81 anni. La cantante le è stata vicina durante tutta la degenza in ospedale per guarire dal Covid-19:

Quando stavo malissimo in ospedale per il Covid, nel novembre scorso, lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona che ho ritenuto amica, una delle poche nell’ambiente musicale