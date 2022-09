Francesco Totti e Noemi sono stati avvistati a cena insieme a Terracina, e intanto sembra che Ilary Blasi non abbia preso bene la questione.

Secondo Chi Ilary Blasi sarebbe triste per come siano andate le cose tra lei e il marito, Francesco Totti, ma essendo un personaggio pubblico sarebbe “costretta” (anche per non dare adito a ulteriori voci) a mostrarsi serena e sorridente. Intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati da Chi a Terracina, dove avrebbero cenato in un noto ristorante in compagnia di alcuni amici.

Francesco Totti Ilary Blasi

Totti e Noemi a cena a Terracina: la reazione di Ilary

Secondo indiscrezioni Totti starebbe aspettando che la sua separazione da Ilary sia ufficiale prima di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi, con cui nel frattempo è stato avvistato già diverse volte durante l’estate. Per quanto riguarda la showgirl invece il settimanale Chi ha fatto sapere che sarebbe molto triste per come si sia conclusa l’importante storia d’amore con il padre dei suoi figli, e a peggiorare le cose sarebbe la necessità di non mostrare i suoi veri sentimenti per non dare adito alle già numerose voci in circolazione.

I due sarebbero alla ricerca di un accordo pacifico di separazione e, secondo i rumor in circolazione, Ilary potrebbe restare a vivere insieme ai figli in una casa intestata a loro e inoltre le verrebbe versato un generoso assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.

