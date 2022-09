A La Vita in Diretta Rosanna Cancellieri ha sferrato un attacco infuocato contro Chiara Ferragni e la sua professione di influencer.

A quanto pare Rosanna Cancellieri non nutre alcuna ammirazione per Chiara Ferragni e infatti, ospite a La Vita in Diretta, si è scagliata contro la più famosa influencer italiana affermando: “Cosa vi aspettavate da Chiara Ferragni? Mi pare che abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli ad un supermercato. Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia”.

Rosanna Cancellieri ha aspramente criticato Chiara Ferragni per il suo lavoro di influencer ed è arrivata ad affermare che, secondo lei, l’influencer non avrebbe alcun talento, neanche come imprenditrice. “Imprenditrice? Attenzione, questo è un argomento delicato: io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese… Lei ha messo su il suo Truman Show”, ha tuonato la giornalista.

Proprio in queste ore Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone per essersi recata ad un aperitivo su un ghiacciaio in elicottero in compagnia di alcuni amici (e aver mostrato il tutto sui social). Nei giorni scorsi l’influencer e suo marito sono stati presi di mira sui social per via della sovraesposizione a cui entrambi sottopongono continuamente i loro figli.

