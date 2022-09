Signorini ha rivelato che Sonia Bruganelli avrebbe accettato subito la sua proposta per il GF Vip 7 nonostante lei avesse detto di non volervi tornare.

Sonia Bruganelli sarà per la seconda volta opinionista al GF Vip 7 e, al contrario di quanto da lei affermato, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sapere di non aver dovuto insistere affatto per averla di nuovo all’interno del programma. “Quando glielo ho chiesto non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi ha mai detto di non volerlo fare”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini: la confessione su Sonia Bruganelli

Dopo la fine del GF Vip 6 Sonia Bruganelli aveva fatto sapere che non sarebbe più tornata all’interno del programma e in tanti hanno appreso con stupore che la conduttrice (a differenza dell’ex collega Adriana Volpe) avesse accettato per la seconda volta il ruolo di opinionista all’interno del reality show. Alfonso Signorini ha anche smentito le ipotesi riguardanti un “lungo corteggiamento” nei confronti della moglie di Bonolis, e anzi ha fatto sapere che lei avrebbe accettato subito la sua proposta.

Di recente Sonia Bruganelli ha ammesso (in un’intervista a Gente) di aver cambiato idea in merito alla questione a causa di un momento particolarmente delicato della sua vita: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”, aveva detto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG