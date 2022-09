Alfonso Signorini si è visto costretto a replicare contro una lettrice che ha minacciato di non comprare più Chi a causa delle foto di Cecchi Paone col fidanzato.

Nelle ultime settimane il settimanale Chi ha dedicato un servizio piuttosto esplicito sulla storia d’amore vissuta da Cecchi Paone e il suo fidanzato 23enne, Simone. Le foto – in cui i due sono ritratti in atteggiamenti intimi in barca – hanno fatto infuriare una lettrice, che ha minacciato di non acquistare più il settimanale e ha criticato aspramente il servizio fotografico. Alla questione ha replicato lo stesso direttore Alfonso Signorini, che ha scritto sul suo settimanale:

“Cara Marina, mi spiace aver urtato così fortemente la sua sensibilità. In tutta franchezza le immagini del servizio su Alessandro Cecchi Paone non mi sembrano, come lei adombra, di cattivo gusto. Raccontano semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini. Se fosse questo per lei il vero problema sarei ben contento di aver perso una lettrice.”

Alfonso Signorini replica a una lettrice di Chi

Una donna, lettrice di Chi, ha affermato di trovare di cattivo gusto il servizio riservato dal settimanale a Alessandro Cecchi Paone e alla sua nuova fiamma. Signorini ha rimandato le accuse al mittente e sulla questione, nei giorni scorsi, era intervento lo stesso Cecchi Paone, che aveva affermato di esser stato paparazzato da un drone mentre si trovava in barca col suo fidanzato.

“Sono anche disposto a trattare una posizione di reciproca comprensione, non provoco se mi trovo di fronte a persone che hanno problemi di formazione politica o religiosa, ma non posso essere costretto a nascondermi in cabina sulla mia barca. Stavamo solo baciandoci”, aveva dichiarato a Fanpage il divulgatore, che oggi sembra aver trovato la serenità accanto al fidanzato 23enne. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG