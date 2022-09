Elena Morali è stata vittima di un’altra terribile disavventura mentre si trovava a Phuket, in Thailandia, insieme a Luigi Favoloso.

Dopo che nei giorni scorsi era finita in ospedale per il contatto con una pianta velenosa, Elena Morali ha vissuto una nuova, terribile disavventura: dei poliziotti l’avrebbero fermata per il possesso di una sigaretta elettronica e avrebbero minacciato di tenerla in arresto fino a quando non fosse stata pagata una salatissima multa da 1500 euro (in Thailandia è infatti vietata l’importazione di questo genere di dispositivi e esistono leggi molto severe rispetto al fumo). “Mi dicono che lei era in cella ma che sarebbe uscita se io avessi pagato 3mila euro“, ha dichiarato Luigi Mario Favoloso, fidanzato della Morali, tramite stories via social.

Elena Morali

Elena Morali arrestata in Thailandia

Elena Morali è stata tratta in arresto da alcuni agenti di polizia mentre si trovava a Phuket insieme al fidanzato Luigi Favoloso. Per farla liberare l’ex gieffino si sarebbe recato a prelevare e alla fine avrebbe dato agli agenti 840 euro, e loro gli avrebbero restituito la sua fidanzata.

I due hanno raccontato l’episodio ai loro fan, intimando loro di fare attenzione a questo genere di cose durante i loro viaggi in Thailandia. “Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi”, hanno dichiarato Elena Morali e il fidanzato, che hanno denunciato ulteriormente l’accaduto affermando: “Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po’ di soldi per intascarli personalmente”. Nei giorni scorsi Elena Morali – sempre in Thailandia – è finita anche in ospedale dopo aver avuto un contatto con una pianta tossica per l’uomo.

