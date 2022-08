Elena Morali ha avuto alcuni problemi di salute dopo essere entrata in contatto con una pianta velenosa in Thailandia.

Elena Morali si trova in Thailandia con il fidanzato Luigi Favoloso. Proprio lui ha confessato che la fidanzata avrebbe iniziato a manifestare delle eruzioni cutanee e forte spossatezza e che, temendo il suo contagio col vaiolo delle scimmie, si sarebbero recati presso una struttura medica del posto. Fortunatamente la Morali sarebbe risultata negativa ai test del vaiolo, e sembra che i problemi da lei riscontrati siano dovuti al contatto con una pianta ritenuta pericolosa. “Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Ailanto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione di malessere è migliorata. Ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi tutto ok. A parte il forte prurito”, ha dichiarato lei nelle sue stories.

Elena Morali

Elena Morali: la pianta pericolosa in Thailandia

Elena Morali ha vissuto attimi di vero e proprio terrore durante le sue vacanze in Thailandia: la showgirl avrebbe iniziato infatti a riempirsi di bolle e ad accusare un forte senso di spossatezza. Fortunatamente i medici sarebbero riusciti a comprendere le cause del suo malessere e, dopo alcune ore in osservazione, le condizioni della Morali sarebbero tornate stabili. Il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, era molto preoccupato per lei e non ha mai mancato di dimostrarle la sua vicinanza e il suo supporto.

