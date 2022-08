Bobo Vieri ha confessato alcuni retroscena sul suo amore per Costanza Caracciolo e sul suo desiderio di un altro figlio.

L’amore tra Costanza Caracciolo e Christian Vieri è iniziato come un gioco e, ben presto, si è trasformato in qualcosa di più: lo stesso ex calciatore ha confessato come, dopo appena 3 mesi di relazione, lui e l’ex velina avessero compreso di volere un figlio insieme. “In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”, ha dichiarato Vieri, che ha anche confessato di non desiderare un terzo figlio.

Christian Vieri

Bobo Vieri: l’amore per Costanza Caracciolo

La storia d’amore tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo è rapidamente diventata importante e l’ex calciatore ha rivelato tutta la sua gioia e la sua soddisfazione al Corriere della Sera, a cui ha svelato anche alcuni retroscena sul suo amore per l’ex velina. L’amore tra i due è stato coronato dall’arrivo delle piccole Stella e Isabel, e Vieri ha dichiarato che oggi si sentirebbe appagato così e che non vorrebbe un altro figlio: “Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così”, ha rivelato l’ex calciatore, che oggi è innamorato pazzo delle sue due bambine.

