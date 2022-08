Ilary Blasi ha condiviso un appello via social per ritrovare il suo gatto, Alfio, che si è smarrito sul lungomare di Sabaudia.

Ilary Blasi ha pubblicato sui social un appello al fine di ritrovare il suo gatto di razza Sphynx, Alfio, che si è smarrito nei pressi del lungomare di Sabaudia (dove presumibilmente si trovava insieme all’ex marito della conduttrice, Francesco Totti, visto che lei al momento si trova in Croazia). La conduttrice ha postato insieme all’annuncio anche un numero di telefono, che corrisponde all’agenzia di Milano che da anni è impegnata nel gestire la sua immagine.

Ilary Blasi

Ilary Blasi ha perso il suo gatto

“Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”, ha scritto Ilary Blasi nelle sue stories via social, pubblicando alcune foto del suo amico a quattro zampe, già noto al pubblico dei social.

Il gatto della conduttrice si sarebbe trovato a Sabaudia insieme a quello che presto sarà a tutti gli effetti il suo ex marito, Francesco Totti, mentre lei si trovava in Croazia con la figlia minore, Isabel. I due volti vip hanno annunciato la loro separazione dopo 20 anni insieme l’11 luglio scorso e sembra che presto avranno il loro primo faccia a faccia difronte agli avvocati per dare il via alle pratiche legate alla loro separazione.

