Federica Pellegrini e Giunta si sono sposati. Alla cerimonia era Filippo Magnini, ex fidanzato della Campionessa e cugino dello sposo.

Con una lussuosa cerimonia sul lido di Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno detto “sì” alla presenza di 160 invitati. In tanti hanno notato l’assenza di Filippo Magnini alle nozze e del resto lo stesso Matteo Giunta – cugino dell’ex nuotatore – aveva confessato a Le Iene che i rapporti tra loro fossero alquanto tesi:

“Ci sono state delle incomprensioni che non sono state mai risolte”, aveva raccontato, e ancora: “Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste incomprensioni lo abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita (…) Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a nozze: Magnini assente

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia. Dopo la cerimonia alla chiesa di San Zaccaria, la coppia e gli invitati si sono spostati al JW Marriot Venice Resort & Spa, dov’è avvenuto il ricevimento. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Filippo Magnini alla cerimonia e del resto è noto che tra l’ex nuotatore e la Divina non vi siano più stati rapporti dopo la loro separazione.

La stessa Federica Pellegrini non è stata invitata alle nozze di Magnini e di Giorgia Palmas e sembra che gli animi tra l’ex nuotatore e il cugino Matteo Giunta siano alquanto tesi da quando l’allenatore si è legato alla celebre campionessa.

