Paola Turci ha subito un trauma cranico a seguito di una caduta e la moglie Francesca Pascale le ha mostrato tutto il suo supporto.

Sono appena trascorsi attimi di grande paura per Paola Turci che, a seguito di una caduta, ha subito un trauma cranico e per questo è stata costretta a rinviare alcuni dei suoi impegni di lavoro. La cantante è ricoverata in ospedale e in queste ore sua moglie, Francesca Pascale, ha rassicurato i suoi fan scrivendo in un post: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”. Poco dopo anche Paola Turci ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni scrivendo nelle sue stories: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò”.

Paola Turci in ospedale

Paola Turci si trova ricoverata in ospedale a causa di un trauma cranico e sua moglie, Francesca Pascale, non ha mancato di esprimerle tutto il suo sostegno. Le condizioni della cantante fortunatamente non sarebbero preoccupanti ma, a causa dell’incidente, si è vista costretta a rinviare alcune date del suo tour (il prossimo 29 agosto era attesa a Forlì ma il concerto è stato rinviato a data da destinarsi). In tanti sui social hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto alla cantante e non vedono l’ora di saperne di più sulle sue condizioni.

