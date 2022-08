Secondo indiscrezioni Noemi Bocchi sarebbe impaziente di uscire allo scoperto con Totti e non si riterrebbe la causa del suo addio a Ilary.

Secondo i rumor riportati dal settimanale DiPiù e attribuiti ad alcuni amici di Noemi Bocchi, la flower designer che viene accostata da mesi a Francesco Totti non vedrebbe l’ora di uscire allo scoperto con lui e, soprattutto, non si riterrebbe la causa dell’addio tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Di recente Alex Nuccetelli, il pr romano che per primo avrebbe presentato l’ex coppia più famosa di Roma, Totti avrebbe lasciato Ilary dopo aver scoperto qualcosa di grave e solo a seguito di questo avrebbe dato inizio alla sua liaison con la Bocchi.

Francesco Totti

Noemi Bocchi: la confessione degli amici

Il settimanale DiPiù ha reso note alcune indiscrezioni attribuite a degli amici di Noemi Bocchi, che non la riterrebbero personalmente responsabile dell’addio tra Totti e Ilary Blasi. Quest’estate l’ex calciatore e la flower designer hanno dovuto fare di tutto per cercare di non dare nell’occhio, ma nonostante questo più volte sono stati avvistati insieme.

In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda e se davvero Totti e Noemi usciranno allo scoperto (i due, secondo Alex Nuccetelli, si frequenterebbero dall’agosto 2021). Al momento Ilary Blasi starebbe rientrando a Roma, dove sembra che lei e Totti nei prossimi giorni avranno un faccia a faccia con i loro legali.

