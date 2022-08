Di recente la madre di Ignazio Moser ha divorziato dal marito e si è sparsa la voce che nella questione c’entrasse Cecilia Rodriguez.

Secondo alcuni rumor circolati in rete Cecilia Rodriguez avrebbe avuto un non meglio precisato ruolo nel divorzio tra i suoi suoceri, Carla Merz e Francesco Moser. La modella – secondo le indiscrezioni – non sarebbe mai piaciuta alla suocera che, in particolare, ce l’avrebbe avuta con lei per aver spinto Ignazio a intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. La questione nelle scorse ore è stata smentita dallo stesso ex ciclista che ha mostrato la sua fidanzata e sua madre a cena insieme, serene e sorridenti. “La Chechunita e la Carlina”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nelle sue stories.

Cecilia Rodriguez: i rapporti con la suocera

Ignazio Moser ha praticamente smentito le indiscrezioni riguardanti dei presunti dissapori tra la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, e sua madre Carla Merz, e lo ha fatto postando una foto in cui le due appaiono affiatate e sorridenti durante una cena insieme. Le voci riguardanti una presunta antipatia tra le due sono circolate nei mesi scorsi, quando la madre e il padre dell’ex ciclista hanno ufficializzato la loro separazione. I motivi dell’addio tra i due non sono mai stati resi noti ma, a quanto pare, Cecilia non avrebbe alcun ruolo nella vicenda.

