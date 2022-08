Selvaggia Lucarelli ha svelato il contenuto di alcuni messaggi ricevuti da Vanessa Incontrada, che le avrebbe chiesto di non scrivere più di lei.

Più volte in passato Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Vanessa Incontrada, finita al centro di alcune bufere mediatiche per i suoi “chili di troppo”. In queste ore l’attrice spagnola avrebbe contattato la stessa giornalista, chiedendole di non scrivere più di lei. Selvaggia Lucarelli le ha risposto per le rime attraverso le sue stories:

“Siccome dopo anni in cui la difendo, anche in alcuni dei miei libri (non la conosco), recentemente mi sono permessa di scrivere che Vanessa Incontrada, forse, dovrebbe smettere di rispondere a commenti sul suo corpo piazzandosi su copertine che mettono al centro il suo corpo… Perché è comunque alimentare un sistema sbagliato e perverso… Mi succede di ricevere un suo messaggio di spiegazioni confuse (i cui contenuti giustamente tengo per me), che si chiude (questo invece lo dico) con un “gradirei non essere più nominata nei tuoi post” (…) Ora , al di là del fatto che non ho ben capito se almeno posso nominarla negli articoli, chiarisco che i giornalisti non sono megafoni buoni solo quando devono lisciarti nell’intervista per l’ennesima copertina vittimistica. Per cui, gentile Vanessa Incontrada, non permetterti di chiedere a un giornalista di non nominarti, se non nei toni che gradisci tu. Non funziona così, dopo anni di luminosa carriera dovresti saperlo. Così come dovresti sapere che alla quarta copertina per dire “non parlate del mio corpo”, parlando del tuo corpo, può succedere che qualcuno a cui magari eri anche simpatica ti dica che ci stai marciando“, ha tuonato la giornalista.

Vanessa Incontrada avrebbe chiesto a Selvaggia Lucarelli di non scrivere più di lei, forse per non alimentare le polemiche attorno al suo aspetto fisico e ai suoi cosiddetti “chili di troppo”.

La giornalista non ha affatto gradito la richiesta avanzata nei suoi confronti dall’attrice spagnola e, ovviamente, non gliele ha mandate a dire. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per adesso la celebre attrice e conduttrice non ha replicato alle parole della Lucarelli, ma in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più. Sulle bufere relative al suo fisico di recente si era espressa anche Sabrina Ferilli (che si era detta d’accordo con quanto affermato dalla stessa Lucarelli).

