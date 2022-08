L’attrice spagnola Rocio Munoz Morales ha svelato perché non avrebbe alcuna intenzione di chiedere a Raoul Bova di sposarla.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova stanno insieme da moltissimi anni e la loro unione è stata coronata dall’arrivo di due splendide queste. Nonostante questo i due non si sono mai sposati e l’attrice, che sarà la madrina della 79esima edizione del Festival di Venezia, ha svelato che di certo non sarà lei a chiedere all’attore di sposarla. “Sono tradizionalista (…) io non glielo chiederò mai”, ha dichiarato Rocio a Il Corriere. Dunque l’attrice sarebbe disposta a sposare il suo compagno di vita solo se sarà lui a farle la fatidica proposta di sua spontanea volontà.

Rocio Munoz Morales

Rocio Munoz Morales: la confessione sulle nozze

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono più uniti e felici che mai ma, nonostante questo, i due hanno sempre dichiarato di non ritenere fondamentale per loro sposarsi. L’attrice in queste ore ha confessato che di certo non sarà lei a chiedere al padre delle sue figlie di farle la fatidica proposta e, in tanti, si chiedono se prima o poi Raoul Bova si deciderà a fargliela.

Ovviamente alla 79esima edizione del Festival di Venezia sarà presente anche l’attore e le loro due figlie e la stessa Rocio Munoz Morales ha confessato che avrebbe già letto loro il suo discorso di apertura. “Il mio intervento l’ho letto a Raoul che all’ennesima volta mi ha detto bello ma non ne posso più, e alle nostre figlie. Ho invitato i miei, che Venezia la videro solo di passaggio, ho affittato un appartamentino per loro, mamma ieri mi ha chiamato dalla Spagna: sei sull’autobus? Sul display, tra le notizie di attualità, hanno detto: un’attrice spagnola presenta Venezia”, ha confessato l’attrice a Il Corriere della Sera.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG