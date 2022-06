Vanessa Incontrada è finita sulla copertina di un noto settimanale, ma la sua foto in bikini ha scatenato un putiferio sui web.

Il settimanale Nuovo ha dedicato la sua ultima copertina a Vanessa Incontrada, ritratta in bikini sulla spiaggia di Follonica. In molti sui social si sono scagliati contro il magazine affermando che non avrebbe reso giustizia all’attrice, scegliendo volutamente una foto in cui sembrerebbe sfatta e appesantita. “Ma perché mettere una foto del genere quando non è cosi”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Vergogna! Questa foto non le rende giustizia”.

Vanessa Incontrada: la foto in bikini

Spesso Vanessa Incontrada è finita nel mirino degli haters per i suoi “chili di troppo” e lei stessa ha svelato come il body shaming l’abbia fatta soffrire durante la sua gravidanza (quando in molti le avrebbero dato della “balena” sui social). Nonostante questo il settimanale Nuovo ha pubblicato una foto in cui l’attrice, in un momento di relax sulla spiaggia, è ritratta in una posa che secondo i fan “non le renderebbe giustizia”. Al momento Vanessa Incontrada non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, ma sui social in molti hanno preso le sue difese e si sono scagliati contro il noto settimanale.

